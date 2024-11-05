Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:54

Маунт вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мэйсон Маунт.
Фото Reuters

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о полном возвращении полузащитника Мэйсона Маунта к тренировкам в общем составе команды.

«Маунта не будут торопить с возвращением в игру, однако, футболист выглядел свежим после активной работы в период восстановления», — говорится в заявлении.

В конце августа 25-летний англичанин получил травму подколенного сухожилия. В конце сентября он сыграл 40 минут в матче против «Тоттенхэма» (0:3), после чего пропустил еще 6 игр. Всего в этом сезоне на его счету 5 сыгранных матчей и 2 желтые карточки во всех турнирах.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого завоевал серебро чемпионата Китая
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Популярное видео
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Фулхэм» победил «Брентфорд»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
8
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
9
 Фулхэм 10 4 3 3 14-13 15
10
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
11
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
12
 Брентфорд 10 4 1 5 19-20 13
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 2 : 1
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 1 : 1
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 3 : 0
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 1 : 0
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 2
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 4 : 1
3.11 19:30
МЮ – Челси
 1 : 1
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 6 1 1
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости