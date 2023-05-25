Маунт склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний полузащитник готов к переходу в «МЮ», если лондонцы примут предложение «красных дьяволов». Другие претенденты на Маунта уже осведомлены о его решении.

Контракт Маунта с «Челси» истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что «Челси» готов расстаться с игроком после окончания сезона, если он не подпишет новое соглашение с клубом.

В текущем сезоне Маунт провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.