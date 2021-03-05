Маунт раскрыл план «Челси» на матч с «Ливерпулем»
04:22
Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт после победы над «Ливерпулем» в 29-м туре чемпионата Англии (1:0) рассказал, какой был план на игру. Хавбек забил единственный гол во встрече.«В настоящее время ситуация в первой четверке очень плотная, мы находимся в числе претендентов, поэтому хотим продолжать идти вперед. План на игру состоял в том, чтобы прессинговать их высоко и не позволять владеть мячом. Важная победа. Теперь каждая игра важна, нам нужно набрать как можно больше очков», — цитирует BBC Маунта.
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