Маунт раскрыл план «Челси» на матч с «Ливерпулем»

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт после победы над «Ливерпулем» в 29-м туре чемпионата Англии (1:0) рассказал, какой был план на игру. Хавбек забил единственный гол во встрече.

«В настоящее время ситуация в первой четверке очень плотная, мы находимся в числе претендентов, поэтому хотим продолжать идти вперед. План на игру состоял в том, чтобы прессинговать их высоко и не позволять владеть мячом. Важная победа. Теперь каждая игра важна, нам нужно набрать как можно больше очков», — цитирует BBC Маунта.