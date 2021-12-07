Маунт о поражении от «Вест Хэма»: «Мы начали допускать ошибки, которых не позволяли себе раньше»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт высказался о поражении команды от «Вест Хэма» в матче 15-го тура чемпионата Англии (2:3).

«Мы играем ради трех очков и хотим быть на первой строчке таблицы, но в этот раз мы уехали ни с чем. Во время последних двух матчей мы начали допускать ошибки, которых не позволяли себе раньше. Мы команда, которая не дает противнику много шансов, а тут мы пропустили три мяча, и нам нужно это проанализировать.

Как сказал тренер, может, это просто кочка на дороге, но игрокам нужно собраться и показать свой уровень в следующем матче. Мы должны реабилитироваться, потому что необходимо возвращаться на путь побед», — приводит слова Маунта пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 33 очка.