Маунт не планирует покидать «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт намерен остаться в команде, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 26-летний англичанин не планирует покидать «МЮ». Он хочет хорошо подготовиться к старту нового сезона.

В минувшем сезоне Маунт провел 26 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 5 желтых карточек.