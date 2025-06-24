Маунт не планирует покидать «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт намерен остаться в команде, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 26-летний англичанин не планирует покидать «МЮ». Он хочет хорошо подготовиться к старту нового сезона.
В минувшем сезоне Маунт провел 26 матчей, в которых забил 3 гола и заработал 5 желтых карточек.
Новости