Маунт надеется, что в следующем сезоне «Челси» поборется за победу в АПЛ
Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).
«В таком настроении ехать на Евро... Там будут некоторые парни из «Ман Сити», и я знаю, что будет нелегко. Говорил с некоторыми – они заслужили быть в финале Лиги чемпионов. Им сейчас тяжело.
Надеюсь, в следующем сезоне мы тоже будем бороться за победу в АПЛ», – приводит слова Маунта BBC со ссылкой на BT Sport.
В сезоне-2020/21 «Челси» занял четвертое место в АПЛ. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
«Челси» получил право сыграть в матче за Суперкубок УЕФА. Их соперником станет «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.
Дополнительная информация:
https://www.bbc.com/sport/live/football/54074842?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=60b2b482e7130202defa3d9f%26%27We%27re%20the%20best%20team%20in%20the%20world%27%262021-05-29T21%3A39%3A15.614Z&ns_fee=0&pinned_post_loca
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