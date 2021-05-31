Маунт надеется, что в следующем сезоне «Челси» поборется за победу в АПЛ

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» (1:0).

«В таком настроении ехать на Евро... Там будут некоторые парни из «Ман Сити», и я знаю, что будет нелегко. Говорил с некоторыми – они заслужили быть в финале Лиги чемпионов. Им сейчас тяжело.

Надеюсь, в следующем сезоне мы тоже будем бороться за победу в АПЛ», – приводит слова Маунта BBC со ссылкой на BT Sport.

В сезоне-2020/21 «Челси» занял четвертое место в АПЛ. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

«Челси» получил право сыграть в матче за Суперкубок УЕФА. Их соперником станет «Вильярреал», который ранее выиграл Лигу Европы.