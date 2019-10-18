Матип продлил контракт с «Ливерпулем»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип подписал новый контракт с клубом, сообщает официальный сайт «красных». Матип защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года. На его счету 107 игр и 5 голов во всех турнирах, в сезоне-2018/19 он помог команде выиграть Лигу чемпионов.

Условия нового соглашения не разглашаются, заключено оно до 2024 года.

— Извне ты понимаешь, что «Ливерпуль» — топ клуб, — сказал Матип. — Но внутри ты действительно понимаешь, насколько этот клуб топовый. Во всех странах есть его болельщики. Это действительно классный клуб, за который хотел бы играть каждый футболист.