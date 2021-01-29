Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 20-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» заявил, что защитник мерсисайдцев Жоэль Матип получил серьезную травму.

«Я доволен всем, кроме травмы Матипа. На первый взгляд кажется, что у него серьезное повреждение, там проблемы с голеностопом. Он даже не смог закончить текущий матч», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

В перерыве встречи вместо Матипа на поле появился Натаниэль Филлипс.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний камерунец провел 10 матчей, в которых забил 1 мяч и отдел две результативные передачи.