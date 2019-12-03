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Матип не сыграет за «Ливерпуль» в матче с «Эвертоном»

19:25
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 15-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» рассказал о состоянии здоровья защитника Жоэля Матипа. Игра пройдет 4 декабря.

— Матип все еще восстанавливается от травмы колена, ему нужно чуть больше времени, — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля». — Жоэль восстанавливается, но не так быстро, как нам бы этого хотелось. Подождем. Остальные игроки в порядке.

Ранее сообщалось, что 28-летний Матип вернется в строй к середине ноября.

«Ливерпуль» с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» — 17-я строчка и 14 баллов.

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Ливерпуль — Эвертон

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