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Матич заявил, что «Манчестер Юнайтед» готов к борьбе за титул

13:14
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич заявил, что команда готова к борьбе за чемпионский титул.

«Думаю, наши результаты показывают, что мы готовы к борьбе за титул. Я рад нашим последним результатам и жду встречи с «Ливерпулем» в воскресенье. Это самое большое дерби в Англии, проверка для «МЮ» против одной из самых сильных команд АПЛ. Мы лидируем в чемпионате после 17 туров, это о чем-то говорит, но нельзя расслабляться», — приводит пресс-служба «Манчестер Юнайтед» слова Матича.

«Манчестер Юнайтед» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 36 очками, «Ливерпуль», идущий вторым, отстает на 3 очка. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 17 января. Начало — в 19.30 (мск).

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