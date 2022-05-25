Матич ведет переговоры с пятью клубами

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич ведет контрактные переговоры с представителями пяти клубов, сообщает The Telegraph.

33-летний серб покинет «Юнайтед» этим летом в качестве свободного агента по собственному решению.

Агент Матича в настоящий момент обсуждает потенциальную сделку с пятью клубами: португальской «Бенфикой», английским «Фулхэмом», а также итальянскими «Ромой», «Ювентусом» и «Наполи».

Неманья Матич принял участие в 33 матчах за «Ман Юнайтед» в завершившемся сезоне, став автором четырех результативных передач.