Матич ведет переговоры с пятью клубами
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич ведет контрактные переговоры с представителями пяти клубов, сообщает The Telegraph.
33-летний серб покинет «Юнайтед» этим летом в качестве свободного агента по собственному решению.
Агент Матича в настоящий момент обсуждает потенциальную сделку с пятью клубами: португальской «Бенфикой», английским «Фулхэмом», а также итальянскими «Ромой», «Ювентусом» и «Наполи».
Неманья Матич принял участие в 33 матчах за «Ман Юнайтед» в завершившемся сезоне, став автором четырех результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|29
|6
|3
|99-26
|93
|
2
|Ливерпуль
|38
|28
|8
|2
|94-26
|92
|
3
|Челси
|38
|21
|11
|6
|76-33
|74
|
4
|Тоттенхэм
|38
|22
|5
|11
|69-40
|71
|
5
|Арсенал
|38
|22
|3
|13
|61-48
|69
|
6
|МЮ
|38
|16
|10
|12
|57-57
|58
|
7
|Вест Хэм
|38
|16
|8
|14
|60-51
|56
|
8
|Лестер
|38
|14
|10
|14
|62-59
|52
|
9
|Брайтон
|38
|12
|15
|11
|42-44
|51
|
10
|Вулверхэмптон
|38
|15
|6
|17
|38-43
|51
|
11
|Ньюкасл
|38
|13
|10
|15
|44-62
|49
|
12
|Кр. Пэлас
|38
|11
|15
|12
|50-46
|48
|
13
|Брентфорд
|38
|13
|7
|18
|48-56
|46
|
14
|Астон Вилла
|38
|13
|6
|19
|52-54
|45
|
15
|Саутгемптон
|38
|9
|13
|16
|43-67
|40
|
16
|Эвертон
|38
|11
|6
|21
|43-66
|39
|
17
|Лидс
|38
|9
|11
|18
|42-79
|38
|
18
|Бернли
|38
|7
|14
|17
|34-53
|35
|
19
|Уотфорд
|38
|6
|5
|27
|34-77
|23
|
20
|Норвич
|38
|5
|7
|26
|23-84
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|5 : 1
|22.05
|18:00
|
Бернли – Ньюкасл
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Брентфорд – Лидс
|1 : 2
|22.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|1 : 0
|22.05
|18:00
|
Лестер – Саутгемптон
|4 : 1
|22.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|3 : 1
|22.05
|18:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|3 : 2
|22.05
|18:00
|
Норвич – Тоттенхэм
|0 : 5
|22.05
|18:00
|
Челси – Уотфорд
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|23
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|9
|
|
Харви Барнс
Лестер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|29
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|27
|1
|9
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
Новости