Матич считает, что «Манчестер Юнайтед» способен бороться за чемпионство

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич после победы над «Шеффилд Юнайтед» в 13-м матче чемпионата Англии (3:2) отметил, что команда способна бороться за чемпионство. От первого места манкунианцев отделяют 5 очков.

— Для нас это очень важные три очка, которые приближают нас к лучшим командам лиги, — цитирует BBC Матича. — «Шеффилд» заслуживает не только одного очка в этом сезоне, но таков футбол. Если «МЮ» продолжит в том же духе и будет демонстрировать уровень в каждой игре. Считаю, что у нас есть качества, чтобы бороться за титул.