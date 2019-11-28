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Матич практически не тренируется с «МЮ»

28 ноября 2019, 16:17
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич близок к уходу из команды. Как сообщает The Sun, серб провел на последней тренировке «МЮ» только полчаса и покинул базу клуба досрочно. Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на Матича и готов его отпустить уже в январе.

31-летний серб в последний раз выходил на поле лишь 22 сентября и провел на поле в трех матчах премьер-лиги 160 минут.

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