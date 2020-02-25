Матич может перейти в один из итальянских клубов летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич летом перейдет в один из итальянских топ-клубов, утверждает Calciomercato.

По информации источника, в 31-летнем сербе, чей контракт с «красными дьяволами» заканчивается в конце июня 2020 года, заинтересованы «Интер», «Милан» и «Ювентус». Сообщается, что представители футболиста уже контактировали с этими клубами. Известно, что «Милан» не готов удовлетворить нынешние запросы Матича по зарплате, но готов вести переговоры.

«Манчестер Юнайтед» купил Матича у «Челси» летом 2017 года за 45 миллионов евро. В сезоне-2019/20 серб провел за «красных дьяволов» 20 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.