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Матео Ковачич: «Мне нравилось выигрывать Лигу чемпионов в «Реале», но в «Челси» я на пике»

10:49
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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич считает, что сейчас переживает расцвет своей карьеры. Он вспомнил о годах, проведенных в «Реале».

— Стабильность всегда была моей проблемой, — цитирует A Bola Ковачича. — Все происходило слишком быстро для меня. Я провел три трудных года в Мадриде. Иногда играл, иногда — нет. И теперь я в «Челси». Мне, конечно, понравилось выигрывать Лигу чемпионов, но в «Челси» я оказался в наилучшей фазе своей карьеры. Это был очень важный шаг.

Наш тренер — лучший полузащитник в истории. Их было немало, но Лэмпард забил очень много голов. Он всегда говорит мне, что я должен бить. И я этим занимаюсь. Это вопрос настроя: нужно пытаться забивать, быть агрессивным и голодным. Я пытаюсь развивать это.

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