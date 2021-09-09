Математик из Оксфорда доказал, что Криштиану Роналду является самым безупречным футболистом в истории
10:32
Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории, сообщает Daily Mail.
Специалист изучил игроков, которые как минимум дважды выигрывали «Золотой мяч». Он определил формулу, в которой учитываются победы в национальных и международных турнирах, индивидуальные награды, а также забитые мячи за клубы и сборные, количество голосов в голосовании за «Золотой мяч».
Согласно формуле Кроуфорда, лучшим футболистом в истории является нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Второе место в рейтинге занял Лионель Месси, третьим стал Пеле.
Результаты оценки британского ученого Тома Кроуфорда. Фото YouTube
Аналитик опубликовал видео на YouTube, в котором подробно объяснил принцип работы своей формулы и показал результаты рассчетов.
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