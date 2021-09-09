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Математик из Оксфорда доказал, что Криштиану Роналду является самым безупречным футболистом в истории

10:32
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
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Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории, сообщает Daily Mail.

Специалист изучил игроков, которые как минимум дважды выигрывали «Золотой мяч». Он определил формулу, в которой учитываются победы в национальных и международных турнирах, индивидуальные награды, а также забитые мячи за клубы и сборные, количество голосов в голосовании за «Золотой мяч».

Согласно формуле Кроуфорда, лучшим футболистом в истории является нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Второе место в рейтинге занял Лионель Месси, третьим стал Пеле.

Результаты оценки британского ученого Тома Кроуфорда. Фото YouTube
Результаты оценки британского ученого Тома Кроуфорда. Фото YouTube

Аналитик опубликовал видео на YouTube, в котором подробно объяснил принцип работы своей формулы и показал результаты рассчетов.

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Иван Торопцев все материалы автора

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