Математик из Оксфорда доказал, что Криштиану Роналду является самым безупречным футболистом в истории

Доктор математики Том Кроуфорд из Оксфорда вывел формулу для определения лучшего футболиста в истории, сообщает Daily Mail.

Специалист изучил игроков, которые как минимум дважды выигрывали «Золотой мяч». Он определил формулу, в которой учитываются победы в национальных и международных турнирах, индивидуальные награды, а также забитые мячи за клубы и сборные, количество голосов в голосовании за «Золотой мяч».

Согласно формуле Кроуфорда, лучшим футболистом в истории является нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Второе место в рейтинге занял Лионель Месси, третьим стал Пеле.

Результаты оценки британского ученого Тома Кроуфорда. Фото YouTube

Аналитик опубликовал видео на YouTube, в котором подробно объяснил принцип работы своей формулы и показал результаты рассчетов.