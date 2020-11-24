Матчи в Англии смогут посещать не более четырех тысяч болельщиков

До четырех тысяч болельщиков смогут присутствовать на спортивных мероприятиях в Великобритании во время пандемии коронавируса, информирует BBC.

Присутствие зрителей на стадионах станет возможным со 2 декабря, когда закончится национальный карантин. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Отметим, что четыре тысячи болельщиков смогут находиться на трибунах с наиболее благоприятной эпидимиологической ситуацией. В так называемых зонах второго уровня — только две тысячи, а в зонах третьего уровня проход зрителей на стадионы будет запрещен.

Добавим, что мероприятия внутри помещений смогут посетить не более 1 тысячи человек. При этом заполняемость любых мероприятий не должна превышать 50 процентов.