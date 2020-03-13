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Матчи Кубка Англии отложены до 3 апреля

14:52
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Федерация футбола Англии выступила с заявлением о том, что матчи Кубка Англии отложены до 3 апреля из-за пандемии коронавируса.

— Мы присоединяемся к АПЛ и чемпионшипу и отменяем все соревнования на всех уровнях, которые проходят под эгидой Федерации футбола Англии из-за угрозы коронавируса, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что руководители АПЛ и чемпионшипа отложили матчи в рамках этих турниров до 3 апреля.

Матчи 1/4 финала Кубка Англии должны были состояться с 21 по 22 марта. 21 марта была запланирована встреча «Лестера» и «Челси», а 22 марта должны были пройти сразу три игры: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» и «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».

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