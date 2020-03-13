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Матчи АПЛ официально отложены до 4 апреля

14:08
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Матчи АПЛ и чемпионшипа официально отложены до 4 апреля, сообщает официальный сайт премьер-лиги.

Решение было принято на заседании акционеров АПЛ.

— В первую очередь, мы все желаем скорейшего выздоровления Микелю Артете, Каллуму Хадсон-Одои и всем, кого затронул коронавирус, — говорится в заявлении исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса. — В этой беспрецедентной ситуации премьер-лига находится в тесной связи с клубами, правительством, Федерацией футбола Англии и руководством чемпиошнипа. Мы беспокоимся о здоровье футболистов, персонала и болельщиков. Премьер-лига в целях безопасности приняла решение перенести все матчи, запланированные до 4 апреля, в том числе и игры академий. С 4 апреля лига надеется возобновить соревнования. Подробности будут поступать по мере развития событий.

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