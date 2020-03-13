Матчи АПЛ официально отложены до 4 апреля
Матчи АПЛ и чемпионшипа официально отложены до 4 апреля, сообщает официальный сайт премьер-лиги.
Решение было принято на заседании акционеров АПЛ.
— В первую очередь, мы все желаем скорейшего выздоровления Микелю Артете, Каллуму Хадсон-Одои и всем, кого затронул коронавирус, — говорится в заявлении исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса. — В этой беспрецедентной ситуации премьер-лига находится в тесной связи с клубами, правительством, Федерацией футбола Англии и руководством чемпиошнипа. Мы беспокоимся о здоровье футболистов, персонала и болельщиков. Премьер-лига в целях безопасности приняла решение перенести все матчи, запланированные до 4 апреля, в том числе и игры академий. С 4 апреля лига надеется возобновить соревнования. Подробности будут поступать по мере развития событий.
The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England— Premier League (@premierleague) March 13, 2020
Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR