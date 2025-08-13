Матчи 1-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о Диогу Жоте

Матчи первого тура АПЛ сезона-2025/26 начнутся с минуты молчания в связи с гибелью нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты, сообщает BBC.

По информации источника, также все футболисты выйдут на поле с черными нарукавными повязками. Матчи стартового тура премьер-лиги состоятся 15-18 августа.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат Андре Силва погибли в результате ДТП в Испании.

Согласно предварительному заключению о причинах аварии, автомобиль, за рулем которого находился Жота, превысил допустимую скорость. Во время обгона у машины лопнуло колесо, после чего футболист потерял управление.