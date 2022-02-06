Матч третьего дивизиона чемпионата Англии «Моркэм» — «Болтон» (1:1) прервался из-за расистского инцидента, сообщает Sky Sports 6 февраля.

Главный арбитр встречи Росс Джойс приостановил встречу перед самым окончанием основного времени из-за расистских оскорблений со стороны болельщиков «Моркэма» .

Игра был приостановлена после сигнала главного тренера «Болтона» Иана Иватта, который указал на оскорбительные выкрики с трибун.

Пауза продлилась 10 минут, после чего команды вернулись на поле и доиграли матч.

«Моркэм» сообщил о выдворении со стадиона болельщика клуба. Полиция начала расследование расистского инцидента.

При этом после встречи полиция Ланкашира сообщила о задержании пятерых болельщиков «Болтона» за хулиганство и попытку проникновения на поле. Один из задержанных напал на полицейского.