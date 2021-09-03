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Матч молодежного Кубка Англии прервали из-за остановки сердца у одного из игроков

12:25
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Матч молодежного Кубка Англии «Вест Бриджфорд» — «Бостон Юнайтед» был прерван из-за остановки сердца у одного из футболистов.

По ходу встречи у одного из игроков «Вест Бриджфорда» остановилось сердце. Медицинский персонал попытался запустить сердце с помощью дефибрилятора. По словам очевидцев, футболист не реагировал на попытки врачей реанимировать его. После этого игрока доставили в Королевский медицинский центр в Ноттингеме для дальнейшего оказания медицинской помощи.

Матч был прерван, а болельщиков попросили покинуть стадион. Дата и время доигровки встречи будут объявлены позднее.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9952539/FA-Youth-Cup-game-abandoned-player-suffers-cardiac-arrest-pitch-paramedics-try-save-him.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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