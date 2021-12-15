Матч «Манчестер Юнайтед» против «Брайтона» могут перенести. В «МЮ» 19 случаев заражения COVID

«Манчестер Юнайтед» после подтверждения серии положительных ПЦР-тестов на COVID-19 среди персонала и игроков первой команды принял решение прекратить тренировки.

Положительные результаты тестирования зафиксированы у 19 человек — игроков и сотрудников клуба, все они находятся на самоизоляции.

Существует возможность переноса субботней игры с «Брайтоном», где также установлены факты инфицирования COVID.

Ранее АПЛ перенесла игру «МЮ» против «Брентфорда».