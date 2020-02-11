Матч 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» перенесен на 19 февраля, сообщает Sky Sports. Изначально игра должна была пройти 9 февраля, но была перенесена из-за погодных условий.

На Британию обрушился шторм Киара. В день игры в Манчестере шел ливень, порывы ветра достигали 80 км/ч.

Из-за переноса игры команда Гвардьолы проведет шесть матчей за 19 дней, включая финал Кубка лиги против «Астон Виллы» и игру с «Реалом» в Лиге чемпионов.