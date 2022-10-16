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Сегодня, 16:40

Матч «Лидс» — «Арсенал» возобновлен после 40-минутной паузы из-за проблем с электричеством на стадионе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Лидса» возвращаются на поле после паузы.
Фото Reuters

Матч 11-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Арсенал» возобновлен.

Игру прерывали на полчаса из-за проблем с электричеством на стадионе «Элланд Роуд», на которой проходит встреча.

В связи со сбоем судьи ВАР потеряли связь с главным арбитром и не могли полноценно выполнять свою работу. Также перестала работать система автоматического определения голов.

После устранения проблем судейская бригада убедилась в том, что все работает, как и прежде. Затем футболистам разрешили вернуться на газон и провести разминку. Матч был возобновлен в 16.40 по московскому времени с момента остановки — с 69-й секунды встречи.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
16 окт, 16:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Арсенал

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 1
Барселона 0
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31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
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26%

1.93

П2

24%

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ТБ 3.5

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2.20
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28%

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ФК Лидс
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Матч «Лидс» — «Арсенал» прервали из-за проблем с электричеством на стадионе

Фергюсон поздравил Роналду с 700-м голом в клубной карьере перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 23-10 24
2
 Ман. Сити 9 7 2 0 33-9 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 8 5 1 2 13-10 16
5
 МЮ 8 5 0 3 13-15 15
6
 Брайтон 9 4 2 3 14-11 14
7
 Ньюкасл 9 3 5 1 17-9 14
8
 Брентфорд 10 3 4 3 18-17 13
9
 Борнмут 10 3 4 3 10-22 13
10
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
11
 Эвертон 10 2 4 4 8-11 10
12
 Ливерпуль 8 2 4 2 20-12 10
13
 Кр. Пэлас 9 2 4 3 10-12 10
14
 Вест Хэм 9 3 1 5 8-10 10
15
 Лидс 8 2 3 3 11-12 9
16
 Астон Вилла 9 2 3 4 7-11 9
17
 Вулверхэмптон 10 2 3 5 4-12 9
18
 Саутгемптон 9 2 1 6 8-17 7
19
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
20
 Нот. Форест 10 1 2 7 7-23 5
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14.10 22:00
Брентфорд – Брайтон
 2 : 0
15.10 14:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 0
15.10 17:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
15.10 17:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 0
15.10 19:30
Тоттенхэм – Эвертон
 2 : 0
16.10 16:00
Астон Вилла – Челси
 - : -
16.10 16:00
Лидс – Арсенал
 - : -
16.10 16:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
16.10 16:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
16.10 18:30
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 7 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 5 1 0
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