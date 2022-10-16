Матч «Лидс» — «Арсенал» прервали из-за проблем с электричеством на стадионе

Матч 11-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Арсенал» был прерван из-за технических проблем.

На 3-й минуте встречи главный арбитр Крис Кавана остановил игру. На стадионе «Элланд Роуд», на котором проходит встреча, возникли перебои с электричеством, из-за чего ВАР не могут полноценно вести свою работу. Видеоарбитры утратили связь с главным судьей, также перестала работать система автоматического определения голов.

Главный судья увел команды в подтрибунное помещение. О том, когда матч будет возобновлен, будет объявлено позднее.