Матч 21-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Норвич» перенесен, сообщает официальный сайт английской премьер-лиги.

Указано, что АПЛ перенесла игру по просьбе «Норвича», так как из-за травм и коронавируса у команды не осталось минимального количества игроков (13 полевых игроков и один вратарь), при котором клуб обязан выходить на матч.

Игра должна была состояться в Лестере 1 января. Новая дата пока неизвестна. Ранее АПЛ уже перенесла из-за коронавируса ряд других матчей.