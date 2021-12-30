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Матч «Лестер» — «Норвич» перенесен из-за травм и коронавируса у гостей

23:17
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Матч 21-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Норвич» перенесен, сообщает официальный сайт английской премьер-лиги.

Указано, что АПЛ перенесла игру по просьбе «Норвича», так как из-за травм и коронавируса у команды не осталось минимального количества игроков (13 полевых игроков и один вратарь), при котором клуб обязан выходить на матч.

Игра должна была состояться в Лестере 1 января. Новая дата пока неизвестна. Ранее АПЛ уже перенесла из-за коронавируса ряд других матчей.

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Евгений Петров все материалы автора
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