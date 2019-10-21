Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Матч Кубка Англии будет переигран. Футболисты ушли с поля после расистских оскорблений

18:57

Футбольная ассоциация Англии объявила, что матч квалификационного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» будет переигран.

Игра была остановлена во втором тайме при счете 1:0 в пользу «Йовила». Футболисты «Харинги» покинули поле в знак протеста против расистских оскорблений от фанеатов соперника.

Матч будет переигран 29 октября. Ранее стало известно, что двое мужчин 23 и 26 лет были задержаны по подозрению в расистком поведении.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир