Матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» прерывали — зрителю стало плохо на трибунах

Матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» в 6-м туре АПЛ прервали в начале первого тайма.

На 15-й минуте главный арбитр Крис Кавана принял решение остановить игру из-за того, что одному из зрителей на трибуне стало плохо. Медики под аплодисменты болельщиков оказали помощь пострадавшему.

Пауза длилась около 5 минут.