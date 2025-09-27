Матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» прерывали — зрителю стало плохо на трибунах
Матч «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» в 6-м туре АПЛ прервали в начале первого тайма.
На 15-й минуте главный арбитр Крис Кавана принял решение остановить игру из-за того, что одному из зрителей на трибуне стало плохо. Медики под аплодисменты болельщиков оказали помощь пострадавшему.
Пауза длилась около 5 минут.
Новости