Матч «Эвертона» с «Ливерпулем» перенесли из-за шторма
Матч между «Эвертоном» и «Ливерпулем» в 15-м туре АПЛ перенесен из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «ирисок».
Игра должна была пройти в субботу, 7 ноября, но метеорологи объявили желтый уровень погодной опасности из-за шторма Дарраг.
«Сегодняшнее мерсисайдское дерби отложено из-за неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении «Эвертона».
Перед матчами 15-го тура «Ливерпуль» с 35 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» (14 очков) идет на 15-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|14
|8
|2
|4
|25-19
|26
|
5
|Брайтон
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|
6
|Фулхэм
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|
7
|Нот. Форест
|14
|6
|4
|4
|16-16
|22
|
8
|Астон Вилла
|14
|6
|4
|4
|22-23
|22
|
9
|Борнмут
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|
10
|Тоттенхэм
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|
11
|Брентфорд
|14
|6
|2
|6
|27-26
|20
|
12
|Ньюкасл
|14
|5
|5
|4
|17-17
|20
|
13
|МЮ
|14
|5
|4
|5
|17-15
|19
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
17
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|14
|1
|2
|11
|11-30
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|- : -
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|- : -
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.05
|15:30
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Коул Палмер
Челси
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|12
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3
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