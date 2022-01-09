Матч «Эвертон» — «Лестер» перенесен из-за коронавируса
Матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Лестер» был перенесен, сообщает официальный сайт английской премьер-лиги. Игра должна была состояться 11 января на «Гудисон Парк».
Указано, что матч был перенесен по запросу «Лестера». У команды нет минимального количества игроков, достаточного для проведения матча в условиях пандемии (13 полевых игроков и один вратарь) из-за случаев коронавируса в команде, травм, а также отъезда футболистов на Кубок африканских наций.
Новая дата матча будет определена позднее.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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