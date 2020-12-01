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Матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл» перенесен из-за коронавируса

20:33
Матч &quot;Астон Виллы&quot; и &quot;Ньюкасла&quot; перенесен. Фото Sky Sports.
Матч &quot;Астон Виллы&quot; и &quot;Ньюкасла&quot; перенесен. Фото Sky Sports.
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Матч 11-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» перенесен, сообщает пресс-служба премьер-лиги. Причиной стала вспышка коронавируса в команде гостей.

В заявлении АПЛ говорится, что лига приняла во внимание просьбу «Ньюкасла» о переносе игры и удовлетворила ее, так как команда не может полноценно готовиться к матчу. Также в премьер-лиге подчеркнули, что здоровье игроков остается приоритетом. Решение было принято после консультаций с обоими клубами, а также органами здравоохранения.

Матч должен состояться 4 декабря и начаться в 23.00 по московскому времени. Новая дата пока не объявлена. Ранее «Ньюкасл» прекратил тренировки из-за нескольких случаев заражения. Клуб не раскрывает фамилии заболевших и их количество.

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