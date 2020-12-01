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Матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл» могут перенести из-за коронавируса

18:10
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Матч 11-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл» может быть перенесен, сообщает Sky Sports. Это связано со случаями заражения коронавирусом.

Сообщается, что «Ньюкасл» ведет переговоры с премьер-лигой о переносе матча. Команда проводила тренировки, находясь в изоляции на базе, после чего три игрока сдали положительный тест на COVID-19. Затем коронавирусом заразились еще несколько футболистов. Клуб не разглашает, сколько футболистов заболело и не раскрывает их личность. Тренировочный процесс в команде прерван до разрешения ситуации.

Согласно регламенту, при наличии 14 здоровых игроков команда обязана играть. При этом «Ньюкасл» просит перенести матч, так как отсутствие тренировок дает серьезное преимущество соперникам, считают в клубе. Кроме того, необходимость играть на выезде может привести к дальнейшему распространению вируса.

Матч должен состояться 4 декабря и начаться в 23.00 по московскому времени.

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