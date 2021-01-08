Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» состоится, несмотря на вспышку коронавируса
14:40
«Астон Вилла» объявила, что матч 3-го раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» пройдет по расписанию, несмотря на вспышку коронавируса в клубе.
7 января стало известно, что в «Астон Вилле» некоторые футболисты первой окманды, а также сотрудники клуба сдали положительные тесты на коронавирус.
Из-за этого пришлось закрыть тренировочную базу, а заболевших отправить на самоизоляцию.
Вероятно, что «Ливерпуль» и «Астон Вилла» выставят на матч, который пройдет сегодня (начало — в 22.45 по московскому времени), футболистов из резервных команд.
Aston Villa can confirm that the #EmiratesFACup Third Round tie with Liverpool will be played at Villa Park this evening (7.45pm KO). ? pic.twitter.com/euhAuRSvF7— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021
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