«Астон Вилла» объявила, что матч 3-го раунда Кубка Англии против «Ливерпуля» пройдет по расписанию, несмотря на вспышку коронавируса в клубе.

7 января стало известно, что в «Астон Вилле» некоторые футболисты первой окманды, а также сотрудники клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

Из-за этого пришлось закрыть тренировочную базу, а заболевших отправить на самоизоляцию.

Вероятно, что «Ливерпуль» и «Астон Вилла» выставят на матч, который пройдет сегодня (начало — в 22.45 по московскому времени), футболистов из резервных команд.