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Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» не покажут в Китае из-за высказывания Езила

18:27
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Матч 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» не будут показывать в Китае, сообщает китайская национальная газета Global Times.

Как сообщает издание, высказывание полузащитника лондонцев Месута Езила разочаровали болельщиков и футбольные власти.

Ранее Езил в своем Twitter выступил с критикой в адрес Китая, который обвиняют в притеснении уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, которое исповедует ислам. Также Езил раскритиковал мусульман, которые замалчивают эту проблему.

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