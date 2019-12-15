Матч 17-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» не будут показывать в Китае, сообщает китайская национальная газета Global Times.

Как сообщает издание, высказывание полузащитника лондонцев Месута Езила разочаровали болельщиков и футбольные власти.

Ранее Езил в своем Twitter выступил с критикой в адрес Китая, который обвиняют в притеснении уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, которое исповедует ислам. Также Езил раскритиковал мусульман, которые замалчивают эту проблему.