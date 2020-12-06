Мата надеется, что Месси выберет «Манчестер Юнайтед», а не «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил надежду на то, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси не уйдет в «Манчестер Сити».

— Надеюсь, что Лео не перейдет в «Манчестер Сити», — приводит Tribalfootball слова Маты. — Если Месси и отправится в Манчестер, то я надеюсь, что он выберет тот клуб, за который выступаю я.

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси может покинуть «Барселону». Контракт футболиста с каталонским клубом действует до конца сезона-2020/21. В форварде заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».