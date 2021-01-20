Мата может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может покинуть команду летом, сообщает Mirror.

По информации источника, «красные дьяволы» не станут предлагать 32-летнему испанцу новый контракт. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца июня 2021 года и предусматривает опцию продления со стороны клуба, которая не будет активирована.

В сезоне-2020/21 Мата провел 10 матчей за «Манчестер Юнайтед», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.