«Мастер-класс» Бендтнера в «Копенгагене». Экс-звезда «Арсенала» никак не может забить на первой тренировке

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер неудачно провел первую тренировку в составе «Копенгагена». Форвард много раз бил по воротам, но никак не мог переиграть голкипера. Нарезка неудачных завершений от 31-летнего футболиста получила большую популярность за последний день.

Бендтнер ранее защищал цвета «Арсенала», «Бирмингема», «Сандерленда», «Ювентуса», «Вольфсбурга» и «Ноттингем Форест», а последние два года провел в «Русенборге».