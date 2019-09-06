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«Мастер-класс» Бендтнера в «Копенгагене». Экс-звезда «Арсенала» никак не может забить на первой тренировке

15:24

Нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер неудачно провел первую тренировку в составе «Копенгагена». Форвард много раз бил по воротам, но никак не мог переиграть голкипера. Нарезка неудачных завершений от 31-летнего футболиста получила большую популярность за последний день.

Бендтнер ранее защищал цвета «Арсенала», «Бирмингема», «Сандерленда», «Ювентуса», «Вольфсбурга» и «Ноттингем Форест», а последние два года провел в «Русенборге».

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