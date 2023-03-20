Мартинес: «Я благодарен «Астон Вилле» и надеюсь, что останусь здесь надолго»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес сообщил, что хотел бы остаться в клубе надолго.

«Моя карьера взлетела до небес с тех пор, как я присоединился к клубу, — цитирует The Mirror Мартинеса. — Я всегда говорил, что благодарен «Астон Вилле» и мне нравится быть здесь. Моя семья счастлива, мой сын одержим футболом и играет за команду до 6 лет в академии. Нам нравится проводить здесь время, и мы надеемся, что впереди еще много лет».

Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. Срок контракта 30-летнего аргентинца с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Мартинес провел за «Астон Виллу» 26 матчей во всех турнирах, пропустил 33 мяча и 8 раз сыграл на ноль.