Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой», сообщается на сайте команды.

Новое соглашение 31-летнего игрока рассчитано до 2029 года.

За «Астон Виллу» Мартинес выступает с середины сентября 2020 года. С тех пор футболист провел за команду 160 официальных матчей, в которых пропустил 196 голов.