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Сегодня, 17:04

Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» до 2029 года

Виктория Кравченко
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой», сообщается на сайте команды.

Новое соглашение 31-летнего игрока рассчитано до 2029 года.

За «Астон Виллу» Мартинес выступает с середины сентября 2020 года. С тех пор футболист провел за команду 160 официальных матчей, в которых пропустил 196 голов.

ФК Астон Вилла
Эмилиано Мартинес
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«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
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Борнмут – Ньюкасл
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Симон Адингра

Брайтон

 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

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Джордан Айю

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Кристал Пэлас

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