Мартинес может перейти в «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» может летом подписать вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, сообщает TyC Sports.
По данным источника, 32-летний аргентинец хочет покинуть «Астон Виллу», а «Манчестер Юнайтед» зимой уже интересовался игроком, но решил не подписывать его и довериться Андре Онана.
В сезоне-2024/25 Мартинес в 53 играх за «Астон Виллу» во всех турнирах пропустил 61 гол, в 16 матчах сыграл на ноль.
Действующий контракт аргентинца рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в 20 миллионов евро.
Мартинес — двукратный обладатель Трофея Льва Яшина лучшему вратарю мира (2023, 2024).
Источник: TyC Sports
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