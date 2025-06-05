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5 июня 2025, 07:12

Мартинес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может летом подписать вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, сообщает TyC Sports.

По данным источника, 32-летний аргентинец хочет покинуть «Астон Виллу», а «Манчестер Юнайтед» зимой уже интересовался игроком, но решил не подписывать его и довериться Андре Онана.

В сезоне-2024/25 Мартинес в 53 играх за «Астон Виллу» во всех турнирах пропустил 61 гол, в 16 матчах сыграл на ноль.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в 20 миллионов евро.

Мартинес двукратный обладатель Трофея Льва Яшина лучшему вратарю мира (2023, 2024).

Источник: TyC Sports
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Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
Эмилиано Мартинес
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 И В Н П +/- О
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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