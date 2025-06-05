Мартинес может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может летом подписать вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса, сообщает TyC Sports.

По данным источника, 32-летний аргентинец хочет покинуть «Астон Виллу», а «Манчестер Юнайтед» зимой уже интересовался игроком, но решил не подписывать его и довериться Андре Онана.

В сезоне-2024/25 Мартинес в 53 играх за «Астон Виллу» во всех турнирах пропустил 61 гол, в 16 матчах сыграл на ноль.

Действующий контракт аргентинца рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в 20 миллионов евро.

Мартинес — двукратный обладатель Трофея Льва Яшина лучшему вратарю мира (2023, 2024).