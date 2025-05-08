Мартинес летом может покинуть «Астон Виллу»

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может покинуть клуб, сообщает Mail.

По сведениям источника, руководство бирмингемцев рассчитывает подписать нового вратаря в летнее трансферное окно, так что будущее 32-летнего аргентинца под вопросом.

В текущем сезоне Мартинес провел 50 матчей, в которых пропустил 61 мяч и 13 раз сыграл на ноль.