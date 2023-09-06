Мартинес и Куртуа вошли в список номинантов на «Трофей Яшина»

France Football назвал номинантов на «Трофей Яшина», который вручается лучшему вратарю года.

В число номинантов вошли Майк Меньян («Милан»), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»), Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Брис Самба («Ланс»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Тибо Куртуа («Реал»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Доминик Ливакович («Динамо» (Загреб)/«Фенербахче») и Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»).

«Трофей Яшина», названный в честь великого советского голкипера, ежегодно вручается с 2019 года. Его обладателями становились Тибо Куртуа (2022 год), Джанлуиджи Доннарумма (2021) и Алиссон (2019). В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.