Мартинелли ответил на критику в свой адрес после вызова в сборную Бразилии

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли отреагировал на критику в свой адрес, связанную с вызовом в сборную Бразилии на чемпионат мира в Катаре.

«Я думаю, что это нормально. Некоторые люди в Бразилии не знают меня, и также нормально говорить, что другие игроки заслужили быть в составе. Я довольно спокойно отношусь к этому.

Я знаю, что делаю в своем клубе, знаю свои способности. И вы можете быть уверены, я сделаю все возможное для сборной Бразилии. Во всем, в чем смогу помочь команде, я помогу. Для меня это будет большой опыт", приводит Mirror слова бразильца.

Мартинелли 21 год. Он выступает за «Арсенал» с 2019 года. В текущем сезоне бразильский нападающий провел 13 матчей за лондонский клуб в АПЛ, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.