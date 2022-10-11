Мартинелли хочет, чтобы «Арсенал» поднял ему зарплату более чем в два раза

«Арсенал» ведет переговоры по продлению контракта с нападающим Габриэлом Мартинелли, сообщает The Times.

21-летний бразилец хочет, чтобы руководство «канониров» увеличило его зарплату более чем в два раза. По нынешнему соглашению, которое действует до конца июня 2024 года, футболист зарабатывает около 50 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2022/23 Мартинелли забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за «Арсенал». Ранее сам игрок рассказал о переговорах по новому контракту с лондонским клубом.