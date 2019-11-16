Мартин Киоун призывает к отставке Эмери

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что Унаи Эмери не справился с задачей на посту главного тренера команды.

— «Арсенал» никак не вернется в большую игру, — цитирует TalkSport Киоуна. — Они не могут начать бороться за титулы премьер-лиги и Лигу чемпионов. Задачей Эмери было сделать «Арсенал» более крепкой, более сильной командой. Он здесь уже 18 месяцев, и те проблемы, что были, до сих пор сушествуют.

Стоит ли оставаться ему во главе «Арсенала»? Только время покажет, но на данный момент я бы сказал «нет», это было бы неправильно.