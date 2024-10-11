Мартин Эдегор вернется на поле не раньше декабря
Стали известны сроки возвращения полузащитника «Арсенала» и сборной Норвегии Мартина Эдегора.
Как сообщает журналист ВВС Кон Харрисон, восстановление 25-летнего футболиста после травмы голеностопа, полученной 9 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги наций с Австрией (2:1), пошло не по плану. У полузащитника возник рецидив и он сможет вернуться на поле не раньше декабря.
В текущем сезоне Эдегор сыграл за «Арсенал» 3 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.
Источник: Кон Харрисон
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|18
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|0
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|17
|
3
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|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
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|4
|2
|1
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|14
|
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|4
|2
|1
|12-9
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|
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|3
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|
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|3
|3
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|
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|3
|2
|2
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|
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|3
|1
|3
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|
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|
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|7
|3
|1
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|10
|
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|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
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|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
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|
20
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|7
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|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
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Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
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|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
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|
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|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
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|Г
|
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Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
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|1
|1
|
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Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1
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