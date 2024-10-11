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Мартин Эдегор вернется на поле не раньше декабря

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны сроки возвращения полузащитника «Арсенала» и сборной Норвегии Мартина Эдегора.

Как сообщает журналист ВВС Кон Харрисон, восстановление 25-летнего футболиста после травмы голеностопа, полученной 9 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги наций с Австрией (2:1), пошло не по плану. У полузащитника возник рецидив и он сможет вернуться на поле не раньше декабря.

В текущем сезоне Эдегор сыграл за «Арсенал» 3 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Кон Харрисон
Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
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4
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