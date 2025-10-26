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26 октября 2025, 16:51

Эдегор — о матче с «Кристал Пэлас»: «Арсеналу» нужно выложиться по полной»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал предстоящий матч 9-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Мы знаем, что сегодня нам нужно выложиться по полной. В последнее время они показывают отличные результаты, и, на мой взгляд, то, чего они добились, — это и есть красота футбола. Они хорошо начали этот сезон, но, на мой взгляд, у них всегда была отличная команда. Тренер сделал их очень сильной командой, с которой трудно играть, потому что они мало что позволяют сопернику в обороне, но при этом могут атаковать. Это еще одно серьезное испытание для нас», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Мачт состоится 26 октября на «Эмирейтс». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

«Арсенал» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» с 13 очками — на 9-й строчке.

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Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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«Арсенал» победил «Кристал Пэлас» благодаря голу Эзе
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
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23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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