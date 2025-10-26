Эдегор — о матче с «Кристал Пэлас»: «Арсеналу» нужно выложиться по полной»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал предстоящий матч 9-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

«Мы знаем, что сегодня нам нужно выложиться по полной. В последнее время они показывают отличные результаты, и, на мой взгляд, то, чего они добились, — это и есть красота футбола. Они хорошо начали этот сезон, но, на мой взгляд, у них всегда была отличная команда. Тренер сделал их очень сильной командой, с которой трудно играть, потому что они мало что позволяют сопернику в обороне, но при этом могут атаковать. Это еще одно серьезное испытание для нас», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Мачт состоится 26 октября на «Эмирейтс». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

«Арсенал» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» с 13 очками — на 9-й строчке.