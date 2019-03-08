Марсьяль восстановился от травмы и готов сыграть против "Арсенала"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль восстановился от мышечной травмы, полученной в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ", и готов принять участие во встрече 30-го тура АПЛ с "Арсеналом", сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

– Антони будет в распоряжении команды к игре с "Арсеналом", – приводит слова главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннара Сульшера пресс-служба "МЮ".

"Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 очками. "Арсенал" располагается на пятой строчке с 57 баллами.

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