Марсьяль в ближайшее время покинет АПЛ

Форвард Антони Марсьяль продолжит карьеру в другой лиге, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 28-летний француз отклонил несколько предложений от клубов АПЛ. Также на игрока выходили «Бешикташ» и «Комо». В ближайшее время форвард определится со своим будущим.

В минувшем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.